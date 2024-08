Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Rot

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montag in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 8 302,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,549 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 311,41 Punkten in den Montagshandel, nach 8 311,41 Punkten am Vortag.

Bei 8 311,41 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 286,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 8 155,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 420,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 7 262,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 1,21 Prozent auf 5,42 GBP), Admiral Group (+ 1,18 Prozent auf 29,95 GBP), Glencore (+ 1,05 Prozent auf 4,08 GBP), Fresnillo (+ 0,85 Prozent auf 5,37 GBP) und easyJet (+ 0,69 Prozent auf 4,39 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Pershing Square (-2,57 Prozent auf 35,60 GBP), BAE Systems (-1,81 Prozent auf 13,26 GBP), Rolls-Royce (-0,98 Prozent auf 4,96 GBP), RS Group (-0,77 Prozent auf 7,71 GBP) und D S Smith (-0,77 Prozent auf 4,60 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 802 139 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,410 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at