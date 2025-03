Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,62 Prozent leichter bei 41 581,31 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 16,613 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,912 Prozent auf 41 460,22 Punkte an der Kurstafel, nach 41 841,63 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 787,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 41 415,43 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 18.02.2025, wurde der Dow Jones mit 44 556,34 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42 326,87 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 18.03.2024, den Wert von 38 790,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 1,91 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Bei 40 661,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 1,33 Prozent auf 44,23 USD), Chevron (+ 1,32 Prozent auf 160,81 USD), UnitedHealth (+ 0,96) Prozent auf 503,80 USD), Johnson Johnson (+ 0,87 Prozent auf 164,25 USD) und Amgen (+ 0,47 Prozent auf 318,65 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,43 Prozent auf 115,43 USD), IBM (-2,38 Prozent auf 246,95 USD), Walmart (-2,14 Prozent auf 85,59 USD), Sherwin-Williams (-1,96 Prozent auf 335,53 USD) und Travelers (-1,75 Prozent auf 260,50 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61 991 272 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,928 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at