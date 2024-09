Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel letztendlich um 1,01 Prozent auf 40 345,41 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,551 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,738 Prozent höher bei 41 056,33 Punkten, nach 40 755,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 40 297,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 41 009,39 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 2,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, lag der Dow Jones bei 38 997,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 886,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 443,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,97 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 585,21 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 1,13 Prozent auf 234,46 USD), McDonalds (+ 0,53 Prozent auf 289,51 USD), Visa (+ 0,27 Prozent auf 279,37 USD), UnitedHealth (+ 0,23 Prozent auf 596,88 USD) und Procter Gamble (+ 0,07 Prozent auf 175,59 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-3,65 Prozent auf 171,39 USD), American Express (-3,09 Prozent auf 244,06 USD), Boeing (-2,79 Prozent auf 157,62 USD), Intel (-2,63 Prozent auf 18,89 USD) und Honeywell (-2,39 Prozent auf 198,13 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 23 487 873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,020 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

