Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Um 20:03 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,09 Prozent auf 23 589,80 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,075 Prozent höher bei 23 629,01 Punkten in den Montagshandel, nach 23 611,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 571,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 698,00 Punkten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 11.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22 780,60 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20 061,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 18 513,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 12,46 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 698,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 4,16 Prozent auf 20,78 USD), Electronic Arts (+ 4,07 Prozent auf 174,47 USD), Lucid (+ 3,99 Prozent auf 2,22 USD), Tesla (+ 3,93 Prozent auf 342,59 USD) und AppLovin A (+ 3,54 Prozent auf 472,12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-5,07 Prozent auf 710,99 USD), Atlassian (-4,34 Prozent auf 160,76 USD), Workday A (-3,85 Prozent auf 213,53 USD), Align Technology (-3,20 Prozent auf 135,41 USD) und Diamondback Energy (-3,13 Prozent auf 137,58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 025 813 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,97 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at