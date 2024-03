Schwacher Wochentag in Wien: ATX gibt am Mittag nach

Der ATX notiert am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 3 378,91 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 109,435 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 3 389,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 389,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 368,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,041 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 07.02.2024, den Wert von 3 378,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 290,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, betrug der ATX-Kurs 3 537,86 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0,970 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 28,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR), voestalpine (+ 0,74 Prozent auf 24,54 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,71 Prozent auf 21,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,66 Prozent auf 30,35 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 19,84 EUR), BAWAG (-1,56 Prozent auf 53,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,05 Prozent auf 17,83 EUR), OMV (-1,04 Prozent auf 40,10 EUR) und Vienna Insurance (-0,91 Prozent auf 27,10 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 82 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 24,215 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,93 Prozent, die höchste im Index.

