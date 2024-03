Schwacher Wochentag in Wien: ATX leichter

Am Donnerstag fällt der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 0,07 Prozent auf 3 399,21 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 108,509 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 3 401,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 401,67 Punkten am Vortag.

Bei 3 408,30 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 396,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,691 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, stand der ATX noch bei 3 366,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 356,14 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.03.2023, den Wert von 3 360,20 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,375 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,81 Prozent auf 112,20 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,15 Prozent auf 21,95 EUR), Verbund (+ 1,04 Prozent auf 68,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,98 Prozent auf 17,44 EUR) und CA Immobilien (+ 0,81 Prozent auf 31,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Erste Group Bank (-0,90 Prozent auf 37,57 EUR), Raiffeisen (-0,80 Prozent auf 18,52 EUR), Telekom Austria (-0,53 Prozent auf 7,56 EUR), Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,20 EUR) und Andritz (-0,42 Prozent auf 58,65 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113 969 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,329 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

