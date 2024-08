Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels tief in der Verlustzone

Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 3,07 Prozent tiefer bei 1 769,36 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,057 Prozent leichter bei 1 824,37 Punkten, nach 1 825,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 768,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 824,64 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 3,79 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 1 830,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 798,70 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 02.08.2023, einen Wert von 1 612,79 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell CA Immobilien (+ 3,02 Prozent auf 31,38 EUR), Frequentis (+ 2,71 Prozent auf 30,30 EUR), S IMMO (+ 2,69 Prozent auf 22,90 EUR), Rosenbauer (+ 1,70 Prozent auf 35,90 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,09 Prozent auf 27,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-9,48 Prozent auf 29,04 EUR), AT S (AT&S) (-8,11 Prozent auf 17,00 EUR), Raiffeisen (-6,21 Prozent auf 16,62 EUR), DO (-5,05 Prozent auf 146,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-4,92 Prozent auf 34,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 680 373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at