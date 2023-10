Schwacher Wochentag in Wien: ATX verliert schlussendlich

In Wien war am Donnerstagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich schloss der ATX nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 3 166,27 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 107,722 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 3 170,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 169,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 157,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 188,34 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, betrug der ATX-Kurs 3 164,30 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 160,23 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Wert von 2 684,48 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,208 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 016,51 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,72 Prozent auf 26,04 EUR), DO (+ 1,47 Prozent auf 110,40 EUR), OMV (+ 0,75 Prozent auf 44,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,26 Prozent auf 7,65 EUR) und Verbund (+ 0,24 Prozent auf 81,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,63 Prozent auf 118,60 EUR), Lenzing (-1,55 Prozent auf 38,05 EUR), voestalpine (-1,48 Prozent auf 25,22 EUR), Vienna Insurance (-0,97 Prozent auf 25,40 EUR) und BAWAG (-0,48 Prozent auf 45,70 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 523 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,106 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at