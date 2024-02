Schwacher Wochentag in Wien: ATX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der ATX erlitt am Freitagabend Verluste.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,30 Prozent auf 3 358,95 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 110,022 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 3 368,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 344,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 374,18 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 2,35 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 09.01.2024, den Stand von 3 426,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der ATX einen Stand von 3 202,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, bewegte sich der ATX bei 3 474,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,56 Prozent abwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 1,68 Prozent auf 57,45 EUR), Erste Group Bank (+ 1,14 Prozent auf 39,08 EUR), Raiffeisen (+ 1,03 Prozent auf 19,54 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,92 Prozent auf 21,94 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,83 Prozent auf 122,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-5,42 Prozent auf 65,40 EUR), Lenzing (-5,06 Prozent auf 28,15 EUR), Österreichische Post (-1,94 Prozent auf 30,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,30 Prozent auf 41,65 EUR) und voestalpine (-1,07 Prozent auf 25,88 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die EVN-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 423 796 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 24,545 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,57 erwartet. Mit 9,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

