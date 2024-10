Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent schwächer bei 1 781,86 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,015 Prozent tiefer bei 1 788,88 Punkten, nach 1 789,15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 779,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 790,40 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, lag der ATX Prime bei 1 795,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, stand der ATX Prime bei 1 846,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 522,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 3,85 Prozent auf 2,70 EUR), Flughafen Wien (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,83 Prozent auf 84,80 EUR), Vienna Insurance (+ 0,49 Prozent auf 30,80 EUR) und EVN (+ 0,38 Prozent auf 26,45 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-6,11 Prozent auf 8,30 EUR), Polytec (-2,68 Prozent auf 2,54 EUR), PORR (-2,37 Prozent auf 14,84 EUR), UBM Development (-1,82 Prozent auf 18,90 EUR) und DO (-1,64 Prozent auf 144,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 124 821 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,369 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

