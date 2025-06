Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen DO&CO von 210 auf 225 Euro nach oben revidiert. Der zuständige Experte Christoph Greulich bestätigte gleichzeitig die Kaufempfehlung "Buy" für die Papiere des Cateringunternehmens.

"Selbst in einem weniger günstigen Branchenumfeld erwarten wir, dass das Unternehmen dank weiterer Marktanteilsgewinne, die sich in der ausgezeichneten Dynamik der Vertragsabschlüsse widerspiegeln, weiterhin ein attraktives Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus dürften die Margen weiter steigen, da das Management seinen Fokus auf die Rentabilität verstärkt hat", so Greulich in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 9,44 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26, sowie 10,70 bzw. 11,78 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,36 Euro für 2025/26, sowie 2,67 bzw. 2,95 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die DO&CO-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,27 Prozent bei 172,40 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/szk

ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com

AFA0029 2025-06-13/12:36