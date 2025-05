Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien des heimischen Caterers Do&Co von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Das Kursziel wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova von 214,5 auf 217,5 Euro erhöht.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Do&Co-Papiere an der Wiener Börse im Frühhandel mit einem Plus von 3,42 Prozent bei 175,2 Euro.

Als wichtigste Änderungen für die Prognosen nannte Urbankova unter anderem "ein stärkeres Umsatzwachstum und höhere Rentabilitätsmargen im Segment Airline-Catering als zuvor prognostiziert sowie höhere Investitions- und Abschreibungskosten."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 7,88 Euro für das Geschäftsjahr 2024/25. In den Folgejahren soll der Gewinn dann bei 9,53 beziehungsweise 11,22 Euro je Aktie liegen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten jährlich 1,90 Euro bzw. 2,25 Euro sowie 2,55 Euro pro Anteilsschein.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/ste

ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com

AFA0017 2025-05-28/09:33