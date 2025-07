Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,52 Prozent auf 1 958,49 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,315 Prozent schwächer bei 1 962,50 Punkten in den Handel, nach 1 968,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 963,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 957,25 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,661 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2025, wurde der SLI mit 2 003,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.04.2025, wurde der SLI auf 1 866,22 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 961,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 1,92 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 0,62 Prozent auf 565,50 CHF), ams-OSRAM (+ 0,42 Prozent auf 12,00 CHF), Novartis (+ 0,00 Prozent auf 96,80 CHF), Julius Bär (-0,04 Prozent auf 53,90 CHF) und Holcim (-0,07 Prozent auf 59,64 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Straumann (-1,70 Prozent auf 104,35 CHF), VAT (-1,69 Prozent auf 331,70 CHF), Swatch (I) (-1,64 Prozent auf 129,00 CHF), Richemont (-1,62 Prozent auf 148,35 CHF) und Sika (-1,23 Prozent auf 208,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 167 005 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 219,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

