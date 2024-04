SDAX aktuell: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Am Freitag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 2,14 Prozent fester bei 14 295,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 117,165 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 063,42 Zählern und damit 0,483 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 995,77 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 063,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 298,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,24 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 250,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 782,56 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, bei 13 608,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 22,49 Prozent auf 11,95 EUR), STRATEC SE (+ 8,34 Prozent auf 43,50 EUR), AUTO1 (+ 5,70 Prozent auf 4,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,66 Prozent auf 19,98 EUR) und Salzgitter (+ 4,65 Prozent auf 23,88 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen HAMBORNER REIT (-6,30 Prozent auf 6,40 EUR), Schaeffler (-6,16 Prozent auf 5,87 EUR), ADTRAN (-3,79 Prozent auf 4,57 USD), KWS SAAT SE (-1,26 Prozent auf 47,00 EUR) und Vitesco Technologies (-0,97 Prozent auf 66,15 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 185 753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 17,375 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX präsentiert die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at