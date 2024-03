SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch steht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,28 Prozent im Minus bei 13 818,11 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 115,499 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,236 Prozent auf 13 824,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 856,77 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 839,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 818,11 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, wurde der SDAX auf 13 720,17 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 855,30 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 12 786,51 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,022 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 3,10 Prozent auf 21,96 EUR), DEUTZ (+ 2,11 Prozent auf 5,33 EUR), Vossloh (+ 1,92 Prozent auf 42,45 EUR), Varta (+ 1,82 Prozent auf 14,26 EUR) und Nagarro SE (+ 1,75 Prozent auf 75,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-4,86 Prozent auf 36,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,60 Prozent auf 35,65 EUR), Grand City Properties (-1,69 Prozent auf 9,30 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,62 Prozent auf 6,21 EUR) und SFC Energy (-1,48 Prozent auf 17,36 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 308 533 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,440 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at