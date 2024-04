SDAX-Handel aktuell: Anleger lassen SDAX steigen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 14 570,95 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 120,099 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,458 Prozent fester bei 14 567,89 Punkten, nach 14 501,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 638,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 561,83 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 999,95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, stand der SDAX bei 13 558,57 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 13 161,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,42 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 4,93 Prozent auf 26,38 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,57 Prozent auf 27,55 EUR), SYNLAB (+ 3,55 Prozent auf 10,50 EUR), Grand City Properties (+ 3,37 Prozent auf 10,73 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,84 Prozent auf 39,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Varta (-29,42 Prozent auf 9,98 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,96 Prozent auf 7,51 EUR), pbb (-0,96 Prozent auf 4,95 EUR), flatexDEGIRO (-0,75 Prozent auf 11,24 EUR) und AUTO1 (-0,73 Prozent auf 4,89 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Varta-Aktie aufweisen. 1 362 961 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 17,450 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2024 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

