SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag fester

So bewegt sich der SDAX am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent fester bei 12 586,43 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 105,791 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,216 Prozent schwächer bei 12 542,13 Punkten, nach 12 569,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 622,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 542,13 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 2,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der SDAX bei 12 999,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 160,24 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 27.09.2022, bei 10 523,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 4,15 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Zählern erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell KWS SAAT SE (+ 7,17 Prozent auf 56,80 EUR), Varta (+ 6,42 Prozent auf 18,16 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,57 Prozent auf 20,60 EUR), GRENKE (+ 3,65 Prozent auf 21,30 EUR) und PVA TePla (+ 3,42 Prozent auf 14,82 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Deutsche Wohnen SE (-5,39 Prozent auf 21,06 EUR), ATOSS Software (-4,90 Prozent auf 190,00 EUR), Klöckner (-3,57 Prozent auf 7,02 EUR), Hypoport SE (-3,22 Prozent auf 132,20 EUR) und Grand City Properties (-3,11 Prozent auf 8,57 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 4 842 291 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9,620 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die Grand City Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

