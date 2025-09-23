Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|SDAX-Performance im Fokus
|
23.09.2025 09:29:57
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün
Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,57 Prozent höher bei 17 041,55 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 85,177 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,265 Prozent fester bei 16 989,70 Punkten in den Handel, nach 16 944,87 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 16 989,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 050,27 Einheiten.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 220,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 523,43 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 23.09.2024, mit 13 666,78 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,72 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 206,72 Punkte. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell grenke (+ 7,16 Prozent auf 17,96 EUR), Energiekontor (+ 2,79 Prozent auf 46,05 EUR), Vossloh (+ 1,95 Prozent auf 94,30 EUR), SFC Energy (+ 1,77 Prozent auf 17,26 EUR) und Hypoport SE (+ 1,71 Prozent auf 143,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil 1&1 (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR), Drägerwerk (-1,24 Prozent auf 63,90 EUR), Eckert Ziegler (-0,55 Prozent auf 18,07 EUR), Verve Group (-0,42 Prozent auf 2,35 EUR) und Mutares (-0,33 Prozent auf 29,95 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die grenke-Aktie aufweisen. 50 264 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,641 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,50 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
17.09.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.25
|Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
16.09.25
|Freundlicher Handel: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.09.25
|Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15.09.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Hypoport SEmehr Analysen
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|20,30
|-0,25%
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,60
|0,00%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|64,40
|0,00%
|Eckert & Ziegler
|18,06
|-0,71%
|Energiekontor AG
|45,90
|3,26%
|grenke AG
|17,80
|6,59%
|Hypoport SE
|142,40
|1,71%
|Mutares
|29,80
|0,17%
|Schaeffler AG
|5,90
|1,38%
|SFC Energy AG
|17,22
|2,01%
|Verve Group
|2,34
|0,69%
|Vossloh AG
|93,40
|1,08%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 073,25
|0,76%