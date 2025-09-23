Hypoport Aktie

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

SDAX-Performance im Fokus 23.09.2025

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,57 Prozent höher bei 17 041,55 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 85,177 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,265 Prozent fester bei 16 989,70 Punkten in den Handel, nach 16 944,87 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 989,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 050,27 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 220,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 523,43 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 23.09.2024, mit 13 666,78 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,72 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 206,72 Punkte. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell grenke (+ 7,16 Prozent auf 17,96 EUR), Energiekontor (+ 2,79 Prozent auf 46,05 EUR), Vossloh (+ 1,95 Prozent auf 94,30 EUR), SFC Energy (+ 1,77 Prozent auf 17,26 EUR) und Hypoport SE (+ 1,71 Prozent auf 143,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil 1&1 (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR), Drägerwerk (-1,24 Prozent auf 63,90 EUR), Eckert Ziegler (-0,55 Prozent auf 18,07 EUR), Verve Group (-0,42 Prozent auf 2,35 EUR) und Mutares (-0,33 Prozent auf 29,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die grenke-Aktie aufweisen. 50 264 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,641 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,50 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Nachrichten zu Hypoport SE

Analysen zu Hypoport SE

11.09.25 Hypoport Buy Warburg Research
15.08.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
12.08.25 Hypoport Buy Warburg Research
12.08.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
18.07.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 20,30 -0,25% 1&1 AG
BVB (Borussia Dortmund) 3,60 0,00% BVB (Borussia Dortmund)
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 64,40 0,00% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 18,06 -0,71% Eckert & Ziegler
Energiekontor AG 45,90 3,26% Energiekontor AG
grenke AG 17,80 6,59% grenke AG
Hypoport SE 142,40 1,71% Hypoport SE
Mutares 29,80 0,17% Mutares
Schaeffler AG 5,90 1,38% Schaeffler AG
SFC Energy AG 17,22 2,01% SFC Energy AG
Verve Group 2,34 0,69% Verve Group
Vossloh AG 93,40 1,08% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 073,25 0,76%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen -- Börsen in China verlieren - Tokio im Feiertag
Der heimische Leitindex legt am Dienstag zu, während auch der deutsche Markt Gewinne einfährt. Derweil verbuchen die Indizes in China Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

