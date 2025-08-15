grenke Aktie

18,16EUR -0,38EUR -2,05%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

15.08.2025 10:39:20

grenke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Bei dem Leasingsanbieter kehre die Geschäftsdynamik zurück, schrieb Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hebt der Experte eine verbesserte Effizienz und frühe Anzeichen einer Stabilisierung mit Blick auf konjunkturellen Gegenwind hervor./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,76 € 		Abst. Kursziel*:
11,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
Analyst Name::
Simon Keller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

