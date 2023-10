SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Am Mittwoch fiel der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,73 Prozent auf 12 635,19 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 104,445 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,082 Prozent höher bei 12 739,18 Punkten, nach 12 728,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 12 739,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 626,06 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,102 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 18.09.2023, bei 12 968,34 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 18.07.2023, bei 13 631,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 10 874,56 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,56 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 13,04 Prozent auf 9,69 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 5,86 Prozent auf 13,00 EUR), IONOS (+ 2,66 Prozent auf 13,88 EUR), Aroundtown SA (+ 2,34 Prozent auf 2,32 EUR) und Drägerwerk (+ 2,18 Prozent auf 49,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Salzgitter (-6,29 Prozent auf 23,54 EUR), AUTO1 (-5,99 Prozent auf 5,84 EUR), ADTRAN (-4,54 Prozent auf 7,15 USD), PATRIZIA SE (-4,13 Prozent auf 7,19 EUR) und SGL Carbon SE (-3,38 Prozent auf 6,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 7 944 173 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,715 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die pbb-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

