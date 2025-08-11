PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
Zahlen im Fokus
|
11.08.2025 19:51:00
Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PATRIZIA wird am 12.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,020 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 62,3 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,162 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,150 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 281,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 274,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
