SDAX-Titel PATRIZIA SE-Aktie: Über diese Dividende können sich PATRIZIA SE-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier PATRIZIA SE am 12.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,34 EUR beschlossen. Das sind 3,03 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung lässt sich PATRIZIA SE 28,29 Mio. EUR kosten. Damit wurde die PATRIZIA SE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,106 Prozent vermindert.

Entwicklung der PATRIZIA SE-Dividendenrendite

Das PATRIZIA SE-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 8,03 EUR. Der PATRIZIA SE-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem PATRIZIA SE-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des PATRIZIA SE-Wertpapiers 4,15 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,19 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von PATRIZIA SE via XETRA um 53,80 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 12,37 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (LEG Immobilien, Vonovia SE (ex Deutsche Annington), HAMBORNER REIT) fällt PATRIZIA SE 2023 hinter den Branchenrivalen zurück. Auch bei der Dividendenrendite schneidet die Dividenden-Aktie nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Der beste Dividenden-Titel in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 2,45 EUR und einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie PATRIZIA SE

Für 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,35 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,32 Prozent hinzugewinnen.

PATRIZIA SE-Kerndaten

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens PATRIZIA SE steht aktuell bei 669,587 Mio. EUR. Dividenden-Aktie PATRIZIA SE verfügt über ein KGV von aktuell 121,84. Der Umsatz von PATRIZIA SE betrug in 2023 314,390 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,07 EUR.

Redaktion finanzen.at