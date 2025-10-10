IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
10.10.2025 14:25:38
Sechs neue 'Gigafactories' für KI in EU geplant
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU plant den Bau von sechs weiteren großen KI-Fabriken in Europa. Bewerbungen aus Deutschland blieben hier allerdings erfolglos. In Tschechien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und den Niederlanden sollen nun sogenannte KI-"Gigafactories" entstehen, wie die EU-Kommission mitteilte. Sie sollen demnach Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Industrie direkten Zugang zu KI-optimierten Supercomputern bieten.
Dafür investieren die Mitgliedsstaaten zusammen mit der EU laut Mitteilung über mehr als 500 Millionen Euro. Die EU möchte beim Thema KI aufholen und sich von technischen Abhängigkeiten befreien. Die USA gelten als Marktführer bei der Technologie und auch China hat eine Vorreiterrolle.
Kein weiterer deutscher Standort trotz Bewerbungen
Aus Deutschland hatten die Deutsche Telekom, der Cloudanbieter IONOS und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) Interesse angemeldet, aber keinen Erfolg bei der Bewerbung gehabt. Den Zuschlag für eine KI-Fabrik gab es hingegen im vergangenen Jahr für das KI-Projekt "HammerHai" in Stuttgart. Insgesamt hat die EU bisher 19 Standorte für KI-Fabriken ausgewählt./tre/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.10.25
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
08.10.25
|XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.at)