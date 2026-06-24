Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
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24.06.2026 08:28:56
Segro rejects £12.6bn takeover bid from US data centre rival Prologis
San Francisco-based real estate group urges Segro shareholders to put pressure on company’s board to engageWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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