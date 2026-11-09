Select Energy Service a Aktie
WKN DE: A2DQFW / ISIN: US81617J3014
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09.11.2026 13:08:50
Select Water Solutions, Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Select Water Solutions, Inc. (WTTR) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $20.61 million, or $0.16 per share. This compares with $2.68 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.9% to $412.19 million from $322.24 million last year.
Select Water Solutions, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.61 Mln. vs. $2.68 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.03 last year. -Revenue: $412.19 Mln vs. $322.24 Mln last year.
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