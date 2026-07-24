Sensient Technologies Corp Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - Sensient Technologies Corp (SXT) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $51.36 million, or $1.20 per share. This compares with $37.59 million, or $0.88 per share, last year.

Excluding items, Sensient Technologies Corp reported adjusted earnings of $51.36 million or $1.20 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.6% to $462.08 million from $414.23 million last year.

Sensient Technologies Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.36 Mln. vs. $37.59 Mln. last year. -EPS: $1.20 vs. $0.88 last year. -Revenue: $462.08 Mln vs. $414.23 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.10 To $ 4.20