Sensient Technologies CorpShs Aktie
WKN: 864463 / ISIN: US81725T1007
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24.07.2026 13:05:06
Sensient Technologies Corp Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Sensient Technologies Corp (SXT) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $51.36 million, or $1.20 per share. This compares with $37.59 million, or $0.88 per share, last year.
Excluding items, Sensient Technologies Corp reported adjusted earnings of $51.36 million or $1.20 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $462.08 million from $414.23 million last year.
Sensient Technologies Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.36 Mln. vs. $37.59 Mln. last year. -EPS: $1.20 vs. $0.88 last year. -Revenue: $462.08 Mln vs. $414.23 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.10 To $ 4.20
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