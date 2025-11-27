SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
27.11.2025 07:51:00
Sexpuppen in Kinderoptik - EU verlangt Auskunft von Shein
Der Online-Händler Shein steht in Frankreich bereits seit Wochen wegen illegaler Produkte unter Druck. Nun schaltet sich auch die EU ein und verlangt Auskunft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
