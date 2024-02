SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Rating

SFS mit Top-Ergebnis beim Swiss Arbeitgeber Award bewertet



23.02.2024 / 06:23 CET/CEST



SFS belegt beim Swiss Arbeitgeber Award 2024 den 4. Platz innerhalb der Kategorie «Grossunternehmen mit 1’000+ Mitarbeitenden» und wird mit dem Qualitätsgütesiegel ausgezeichnet. Dieses erneut gute Resultat in der schweizweit grössten Mitarbeitendenumfrage freut das Unternehmen und wird als Erfolg gewertet. Gleichzeitig ist SFS bestrebt, die wertvollen Erkenntnisse gezielt zu analysieren, um das Unternehmen damit weiterzuentwickeln. Medien & Newsroom Lesen Sie hier die vollständige Medienmitteilung Mit freundlichen Grüssen

