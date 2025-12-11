Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
11.12.2025 01:19:20
Shares in AI giant Oracle fall after revenue results ramp up bubble fears
The cloud computing giant's revenue miss renews questions about its financial healthWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!