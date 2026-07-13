SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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14.07.2026 00:38:00
Shein executive chairman to step down as IPO nears completion: sources
Shein did not respond to questions over who will assume Tang’s dutiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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