Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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12.03.2026 16:21:00
Should You Buy Enbridge While It's Below $60?
In investing, most people choose to focus either on stock price appreciation or on generating income from dividends. To be fair, that dynamic exists because it's typically something of a zero-sum game. The better a stock is at delivering returns on one of those fronts, the worse it usually is on the other. However, there's a sweet spot of companies that not only can outperform the broader market on share price gains, but also distribute meaningful dividend payments. One such potential opportunity in the energy sector right now is Enbridge (NYSE: ENB).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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