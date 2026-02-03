SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
03.02.2026 13:15:00
Should You Buy SoFi Technologies While It's Below $25?
Despite shares falling 13% so far in 2026 (as of Jan. 30), SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) has been on its way up. They have soared 284% just in the past three years, as the market continues to digest very favorable financial results. With the fintech stock currently trading below $25, should you buy SoFi? It's easy to be bullish, but investors shouldn't ignore a critical metric.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
