WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

19.11.2025 10:25:00

Should You Buy the Dip on Nebius Group?

Artificial intelligence (AI) could be the biggest secular growth story of the decade and beyond. The global AI market is projected to be worth $3.5 trillion by 2033, expanding at a blistering compound annual growth rate of 31.5%. Amsterdam-based Nebius Group (NASDAQ: NBIS), a soup-to-nuts AI infrastructure provider, is quietly building the foundation of the AI revolution -- and growing by leaps and bounds.Through the first nine months of 2025, revenue is up 437%, compared to the year-ago period. Third-quarter revenue exploded 355% higher to $146 million but fell short of Wall Street's expectations. As of Nov. 18, the stock is down over 30% from its all-time high notched in mid-October. Here's why I've been buying the dip.
