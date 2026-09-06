Webull Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034

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06.09.2026 12:00:00

Should You Forget Robinhood and Buy Webull Instead?

Robinhood (NASDAQ: HOOD) is soaring as investors bet that prediction markets will meaningfully strengthen the online brokerage's revenue growth. Its revenue increased by 32% year over year in the second quarter, and event contract sales were up by more than 10 -fold. Prediction markets are already a large part of Robinhood's business, but investors may want to focus on Webull (NASDAQ: BULL) instead. Once a failed SPAC (special purpose acquisition company), Webull is gaining meaningful market share in the fintech industry, and investors should keep it on their radars. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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