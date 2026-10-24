Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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25.10.2026 01:50:00

Should You Ignore the SpaceX Hype and Buy Rocket Lab Instead?

Space stocks blasted off earlier this year, fueled by Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) blockbuster June initial public offering. The excitement lifted companies across the space economy, sending many stocks soaring ahead of the public-market debut.

Since then, investors have encountered some turbulence. SpaceX remains near its IPO price, but shares have swung wildly between $105 and $225. Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has seen an even sharper reversal, plunging 65% from its June peak near $150.

That pullback may have created an opportunity. For investors seeking exposure to the growing space economy, is Rocket Lab now a better buy than SpaceX? 

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