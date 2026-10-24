Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
25.10.2026 01:50:00
Should You Ignore the SpaceX Hype and Buy Rocket Lab Instead?
Space stocks blasted off earlier this year, fueled by Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) blockbuster June initial public offering. The excitement lifted companies across the space economy, sending many stocks soaring ahead of the public-market debut.
Since then, investors have encountered some turbulence. SpaceX remains near its IPO price, but shares have swung wildly between $105 and $225. Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has seen an even sharper reversal, plunging 65% from its June peak near $150.
That pullback may have created an opportunity. For investors seeking exposure to the growing space economy, is Rocket Lab now a better buy than SpaceX?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|47,00
|2,84%
|Tesla
|332,85
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.