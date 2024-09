Siemens-Aktie gibt nach Kurszielsenkung durch Goldman Sachs nach

Analystin Daniela Costa nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anpassungen an ihren Schätzungen vor, hält mit Blick auf den Rest des Kalenderjahres aber an ihrer Kaufempfehlung für den Industriekonzern fest. Der eingepreiste Abschlag in der Siemens -Aktie reflektiere so bereits überproportional die gedämpften Perspektiven in China und für den Bereich Digital Industries. Costa erwartet 2024 mit einerseits den Aussagen zur Dividendenhöhe und andererseits einem Investorenevent im Dezember noch zwei Kurstreiber.

Siemens Mobility und Ruhrbahn digitalisieren bis 2031 Nahverkehrsstellwerke

Siemens Mobility wird zusammen mit der Ruhrbahn in Essen und Mülheim an der Ruhr die bisherige Leit- und Sicherungstechnik aus den 70er Jahren digitalisieren und bis 2031 zukunftsfähig umbauen. Der Vertrag hierzu wurde kürzlich unterschrieben, wie Siemens mitteilte, er umfasst ein Investitionsvolumen von rund 180 Millionen Euro.

Die Modernisierung der fünf Stellwerke soll in insgesamt fünf Projektphasen bis 2031 erfolgen. Die Erneuerung der Stellwerke werde aus Landes- und Bundesmitteln gefördert; aktuell werden Fördermittel von rund 96 Millionen Euro erwartet. Siemens Mobility werde im Zuge des Projektes den etwa 28 km langen Zugsicherungsbereich mit 39 Bahnhöfen erneuern.

Auf XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,52 Prozent auf 167,24 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)