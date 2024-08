Siemens steigert Gewinn und bestätigt Jahresausblick - Aktie schwächelt dennoch

Die Prognose bestätigte der Technologiekonzern am Donnerstag in München, sieht das vergleichbare Umsatzwachstum aber nur am unteren Ende der Zielspanne.

Der operative Gewinn im industriellen Geschäft kletterte in den Monaten April bis Juni dank Zuwächsen in allen Konzernbereichen um 11 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro und übertraf damit die Konsenserwartung von 2,8 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg vergleichbar um 5 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn vor Effekten der Kaufpreisallokation von 2,66 Euro je Aktie verglichen mit 1,78 Euro im Jahr zuvor und einem Analystenkonsens von 2,43 Euro.

"Wir profitierten weiterhin von der anhaltend hohen Nachfrage bei der Elektrifizierung", sagte Konzernchef Roland Busch. "Ein weiterer Wachstumstreiber war unser besonders starkes industrielles Softwaregeschäft, das einige größere Lizenzverträge gewinnen konnte. Das industrielle Automatisierungsgeschäft bleibt allerdings weiterhin herausfordernd."

Siemens bestätigte die Konzernprognose, rechnet beim vergleichbaren Umsatzwachstum allerdings nur mit dem Erreichen des unteren Endes der Spanne von 4 bis 8 Prozent. Der um Effekte der Kaufpreisallokation und der Siemens-Energy-Beteiligung bereinigte Gewinn je Aktie soll weiter zwischen 10,40 bis 11,00 Euro liegen.

Siemens erweitert Vorstand auf sieben Mitglieder - Neikes bleibt an Bord

Siemens erweitert den Konzernvorstand um zwei auf sieben Mitglieder. Dabei bekommen die digitale Geschäftsplattform Siemens Xcelerator und die Finanzsparte Siemens Financial Services jeweils direkte Vorstandsvertreter. Peter Körte werde in seiner bisherigen Position als Chief Technology und Chief Strategy Officer Mitglied des Konzernvorstands mit Zuständigkeit für Siemens Xcelerator und Siemens Advanta, teilte der Technologiekonzern nach einer Aufsichtsratsitzung mit.

Veronika Bienert, CEO von Siemens Financial Services, werde zum gleichen Zeitpunkt in den Vorstand berufen und für das Serviceportfolio von Siemens Real Estate und Global Business Services zuständig sein.

Überdies wurde der Vertrag von Cedrik Neike mit Wirkung zum 1. Juni nächsten Jahres um fünf Jahre verlängert. Neike verantwortet die Vorzeigesparte Digital Industries. Mit den Personalentscheidungen verbindet Siemens den Anspruch, "die starke Position als führendes Technologieunternehmen weiter auszubauen und die Wertssteigerung zu beschleunigen".

Überdies will Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe länger im Kontrollgremium bleiben. Sein Mandat solle im Februar 2025 um zwei Jahre verlängert werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

DZ Bank sinkt Siemens-Kursziel

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens nach Quartalszahlen von 208 auf 203 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Technologiekonzerns seien besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund konjunktureller Sorgen habe er jedoch seine Prognosen leicht reduziert.

Anleger leicht verunsichert

Trotz des von Analysten als "solide" bezeichneten Quartalsberichts sind die Siemens-Aktien am Donnerstag zwischen Verlusten und minimalen Gewinnen gependelt. Zeitweise gaben die Papiere des Technologieunternehmens via XETRA 0,6 Prozent auf 155 Euro nach. Seit den jüngsten Börsenturbulenzen Anfang August beläuft sich das Minus auf 8,5 Prozent.

Analyst Alexander Hauenstein schrieb von einem besser als befürchteten Ergebnis im dritten Geschäftsquartal. Zudem hätten die Marge im Segment Digital Industries und der bestätigte Jahresausblick die Unsicherheit etwas verringert. Konjunkturelle Sorgen blieben aber, weshalb er seine Prognosen leicht gestutzt habe.

Angesichts trüberer Signale von der Konkurrenz sei es gut, dass Siemens den Ausblick bestätigt habe, sagte ein Börsianer. Die Quartalszahlen der Münchener seien besser als erwartet. Vor allem lobte er den abermals starken Auftragseingang.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)