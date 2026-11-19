Similarweb Aktie
WKN DE: A3CPL6 / ISIN: IL0011751653
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20.11.2026 00:28:17
Similarweb: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 17, 2026, Similarweb (NYSE:SMWB) announced that its revenue grew 15.6% year over year to reach $83 million. The expansion shows how artificial intelligence (AI) tools rely on web-tracking data to train models and deliver real-time insights. Three things management said stand out.
Large language models require continuous web tracking data to understand real-world user behavior, creating direct monetization opportunities. Demand from technology clients expanded annual recurring revenue, or ARR, where customers sign recurring yearly commitments, pushing AI-related sales to nearly 20% of total revenue.
Management deliberately redirected sales resources away from smaller small-and-medium business, or SMB, clients to target large enterprise budgets instead. Focus on higher-tier contracts raised average spending among accounts generating over $100,000 in annual recurring revenue by 27% year over year to $464,000.
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|Erste Schätzungen: Similarweb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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