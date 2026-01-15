Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
15.01.2026 11:23:00
Siri mit Googles Gemini: Diese Features sind geplant
Apple hat sich entschieden: Der Konzern holt sich für Siri Technik von außen. Einem Bericht zufolge gibt es erste Infos, was mit Google-Hilfe kommt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
