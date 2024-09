SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Mittag steigen

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,03 Prozent fester bei 16 109,84 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,154 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,907 Prozent fester bei 16 089,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 945,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 039,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 109,84 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, lag der SPI noch bei 16 312,06 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 19.06.2024, einen Stand von 16 018,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wurde der SPI mit 14 514,99 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,57 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 24,22 Prozent auf 0,10 CHF), ams (+ 8,12 Prozent auf 0,97 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,95 Prozent auf 0,08 CHF), Curatis (+ 7,25 Prozent auf 14,80 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,47 Prozent auf 0,18 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil HOCHDORF (-35,71 Prozent auf 0,90 CHF), Xlife Sciences (-8,79 Prozent auf 30,10 CHF), Edisun Power Europe (-4,63 Prozent auf 51,50 CHF), Evolva (-4,62 Prozent auf 0,87 CHF) und Meyer Burger Technology (-3,78 Prozent auf 1,63 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 698 928 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,395 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

