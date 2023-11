SIX-Handel SLI am Nachmittag im Minus

Der SLI gibt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 1 661,32 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 1 672,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 668,16 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 672,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 659,91 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, notierte der SLI bei 1 697,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 759,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, mit 1 625,98 Punkten bewertet.

Der Index verlor auf Jahressicht 2023 bereits um 1,17 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 0,55 Prozent auf 347,60 CHF), Novartis (+ 0,44 Prozent auf 83,71 CHF), Swisscom (+ 0,43 Prozent auf 516,00 CHF), Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 591,40 CHF) und Lonza (+ 0,12 Prozent auf 329,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-3,63 Prozent auf 3,42 CHF), Geberit (-2,11 Prozent auf 462,90 CHF), Richemont (-1,42 Prozent auf 110,85 CHF), Julius Bär (-1,29 Prozent auf 53,58 CHF) und Sandoz (-1,11 Prozent auf 24,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 513 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,860 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at