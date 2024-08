SIX-Handel: SMI verbucht nachmittags Zuschläge

Der Handel in Zürich verläuft am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 11 895,79 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,395 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,316 Prozent höher bei 11 911,22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 873,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 800,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 933,42 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 12 365,18 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2024, den Stand von 11 768,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SMI mit 11 081,63 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,70 Prozent auf 45,83 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 548,80 CHF), Sonova (+ 0,61 Prozent auf 279,80 CHF), UBS (+ 0,48 Prozent auf 24,97 CHF) und Roche (+ 0,36 Prozent auf 278,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Givaudan (-0,63 Prozent auf 4 111,00 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 75,88 CHF), Geberit (-0,50 Prozent auf 520,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,39 Prozent auf 252,80 CHF) und Logitech (-0,21 Prozent auf 75,12 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 054 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,177 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at