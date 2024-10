SIX-Handel: SPI notiert am Montagnachmittag im Plus

Am Montag steht der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,14 Prozent im Plus bei 16 055,50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,150 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,300 Prozent stärker bei 16 081,71 Punkten in den Montagshandel, nach 16 033,56 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 16 093,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 971,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bewegte sich der SPI bei 15 826,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 16 013,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der SPI 14 162,69 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,20 Prozent zu Buche. Bei 16 557,98 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Relief Therapeutics (+ 7,27 Prozent auf 2,95 CHF), Meier Tobler (+ 5,62 Prozent auf 28,20 CHF), HOCHDORF (+ 4,55 Prozent auf 0,69 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,30 Prozent auf 19,40 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,14 Prozent auf 0,16 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-11,54 Prozent auf 57,50 CHF), SHL Telemedicine (-11,35 Prozent auf 2,50 CHF), Curatis (-10,26 Prozent auf 8,40 CHF), GAM (-7,40 Prozent auf 0,16 CHF) und Groupe Minoteries SA (-5,17 Prozent auf 220,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 210 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,237 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

2025 präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at