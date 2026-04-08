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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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SPI aktuell 08.04.2026 09:29:32

SIX-Handel: SPI startet weit im Plus

SIX-Handel: SPI startet weit im Plus

Börsianer in Zürich am Morgen in Jubelstimmung.

Am Mittwoch verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 3,12 Prozent auf 18 412,74 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,319 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 1,46 Prozent höher bei 18 115,28 Punkten, nach 17 855,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 18 427,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 115,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,58 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der SPI einen Stand von 18 099,81 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 18 407,20 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 15 203,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,935 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 7,87 Prozent auf 3,67 CHF), Molecular Partners (+ 7,67 Prozent auf 3,23 CHF), Holcim (+ 7,51 Prozent auf 70,46 CHF), BELIMO (+ 7,21 Prozent auf 677,00 CHF) und Straumann (+ 6,76 Prozent auf 85,54 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-10,48 Prozent auf 0,94 CHF), Evolva (-7,87 Prozent auf 0,82 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,10 Prozent auf 2,81 CHF), IVF HARTMANN (-2,87 Prozent auf 135,50 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-1,96 Prozent auf 100,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 846 660 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 286,616 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Banque Cantonale du Jura SA 100,00 -1,96% Banque Cantonale du Jura SA
BELIMO Holding AG 746,50 8,03% BELIMO Holding AG
Curatis AG 23,50 6,82% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,90 -0,55% Evolva Holding AG
Holcim AG 76,06 6,11% Holcim AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 3,16 4,64% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Idorsia AG 4,08 10,09% Idorsia AG
IVF HARTMANN AG 147,00 0,68% IVF HARTMANN AG
mobilezone ag 16,60 1,34% mobilezone ag
Molecular Partners AG 3,52 4,76% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 356,80 1,88% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,94 -10,48% SHL Telemedicine
Straumann Holding AG 93,00 6,29% Straumann Holding AG
UBS 35,68 4,27% UBS

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