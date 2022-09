Sixt-Aktie legt zu: Sixt baut Flotte mit Elektroautos aus

Der Autovermieter Sixt will bis 2030 mindestens 70 Prozent seiner Flotte aus Hybriden oder reinen Elektroautos zusammensetzen.

Bis Ende 2023 sollen es weltweit rund 12 bis 15 Prozent sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zum Ende des ersten Halbjahres lag der Wert einem Sprecher zufolge bei rund 10 Prozent.

Zudem will Sixt SE St im Laufe des kommenden Jahres für seine Kunden das Laden an zahlreichen öffentlichen Ladesäulen ermöglichen. Jede Mietwagenfahrt mit einem E-Auto sei eine bezahlte Probefahrt, betonte Alexander Sixt, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Konstantin leitet. Damit werde man zum Beschleuniger der Elektromobilität.

Dem "Handelsblatt" sagte Sixt zudem, er gehe davon aus, dass sich der Umstieg auch für die Kunden rechne. "Gerade im Verbrauch fährt man auf Basis aktueller Energiepreise deutlich günstiger als mit vergleichbaren Autos mit Verbrennungsmotor."

Metzler senkt Ziel für Sixt-Stämme auf 140 Euro - 'Buy'

Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien von 165 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Stephan Bauer hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die diesjährige Schätzung für den Vorsteuergewinn an wegen diverser Einflussfaktoren, darunter das Nachfrage- und Preisumfeld für Mietwagen und Rückenwind durch den US-Dollar. Das Kursziel kürzte er aber wegen der Annahme höherer Kapitalkosten und eines moderateren mittelfristigen Wachstums.

Die Sixt-Aktie legt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise um 3,49 Prozent auf 93,45 Euro zu.

PULLACH / FRANKFURT (dpa-AFX)