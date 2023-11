SLI aktuell: SLI bewegt letztendlich im Plus

Kaum bewegt zeigte sich der SLI am Dienstag.

Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 1 707,34 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,164 Prozent auf 1 706,88 Punkte an der Kurstafel, nach 1 704,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 705,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 711,71 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 1 616,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 706,76 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 21.11.2022, mit 1 698,20 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 1,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 5,39 Prozent auf 246,30 CHF), Nestlé (+ 1,49 Prozent auf 99,75 CHF), Lindt (+ 1,10 Prozent auf 10 980,00 CHF), Holcim (+ 1,10 Prozent auf 62,50 CHF) und Novartis (+ 0,94 Prozent auf 85,07 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams (-10,27 Prozent auf 2,90 CHF), VAT (-1,61 Prozent auf 372,30 CHF), Swatch (I) (-1,43 Prozent auf 235,00 CHF), UBS (-1,33 Prozent auf 22,96 CHF) und Lonza (-1,23 Prozent auf 352,80 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 8 351 959 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 264,638 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,43 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

