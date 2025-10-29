Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index im Blick
|
29.10.2025 09:29:17
Starker Wochentag in Zürich: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SLI
Am Mittwoch springt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 2 026,07 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,371 Prozent auf 2 026,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 018,62 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 021,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 027,14 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,925 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, notierte der SLI bei 1 966,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der SLI auf 1 992,15 Punkte taxiert. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 1 979,01 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 5,44 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 12,14 Prozent auf 69,75 CHF), Straumann (+ 6,72 Prozent auf 93,44 CHF), Logitech (+ 5,51 Prozent auf 94,18 CHF), Sandoz (+ 3,78 Prozent auf 51,60 CHF) und UBS (+ 2,88 Prozent auf 31,81 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-1,39 Prozent auf 12 730,00 CHF), Swiss Re (-1,08 Prozent auf 146,65 CHF), Novartis (-1,05 Prozent auf 97,83 CHF), Swiss Life (-0,84 Prozent auf 869,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 569,20 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 001 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Die Adecco SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten
|
29.10.25
|SIX-Handel SLI zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
29.10.25