Starker Wochentag in Zürich: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SLI

Am Mittwoch springt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 2 026,07 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,371 Prozent auf 2 026,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 018,62 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 021,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 027,14 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,925 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, notierte der SLI bei 1 966,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der SLI auf 1 992,15 Punkte taxiert. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 1 979,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 5,44 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 12,14 Prozent auf 69,75 CHF), Straumann (+ 6,72 Prozent auf 93,44 CHF), Logitech (+ 5,51 Prozent auf 94,18 CHF), Sandoz (+ 3,78 Prozent auf 51,60 CHF) und UBS (+ 2,88 Prozent auf 31,81 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-1,39 Prozent auf 12 730,00 CHF), Swiss Re (-1,08 Prozent auf 146,65 CHF), Novartis (-1,05 Prozent auf 97,83 CHF), Swiss Life (-0,84 Prozent auf 869,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 569,20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 001 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Adecco SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

