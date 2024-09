SLI aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Verluste

Der SLI bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,80 Prozent leichter bei 1 999,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,372 Prozent auf 2 008,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 015,99 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 015,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 1 999,88 Einheiten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Stand von 1 919,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, stand der SLI noch bei 1 950,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 1 745,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 13,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,70 Prozent auf 299,60 CHF), Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 695,60 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4 378,00 CHF), Schindler (+ 0,59 Prozent auf 238,80 CHF) und Nestlé (+ 0,55 Prozent auf 91,14 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-8,67 Prozent auf 1 117,00 CHF), ams (-3,39 Prozent auf 1,05 CHF), Julius Bär (-2,67 Prozent auf 47,80 CHF), Roche (-2,50 Prozent auf 280,50 CHF) und Temenos (-2,28 Prozent auf 57,85 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 937 947 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 248,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,09 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at