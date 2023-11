SLI-Handel aktuell: SLI beginnt die Sitzung im Minus

Der SLI fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 1 697,09 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,147 Prozent tiefer bei 1 696,82 Punkten, nach 1 699,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 697,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 695,98 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,87 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 704,75 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 16.08.2023, mit 1 732,64 Punkten bewertet. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, den Wert von 1 685,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 0,953 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 33,93 CHF), Logitech (+ 0,69 Prozent auf 76,14 CHF), ams (+ 0,68) Prozent auf 3,40 CHF), Partners Group (+ 0,68 Prozent auf 1 111,00 CHF) und Swisscom (+ 0,59 Prozent auf 508,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-1,43 Prozent auf 110,40 CHF), Swatch (I) (-1,17 Prozent auf 236,20 CHF), Zurich Insurance (-1,16 Prozent auf 427,50 CHF), Alcon (-0,79 Prozent auf 62,88 CHF) und VAT (-0,51 Prozent auf 370,70 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 199 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,058 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,78 erwartet. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,33 Prozent.

Redaktion finanzen.at