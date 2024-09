SLI-Handel aktuell: SLI fällt mittags zurück

So bewegt sich der SLI am fünften Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,78 Prozent auf 1 952,01 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,365 Prozent auf 1 960,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 967,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 1 962,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 951,07 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,062 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 990,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wurde der SLI auf 1 962,98 Punkte taxiert. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.09.2023, mit 1 748,67 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,69 Prozent nach oben. Bei 2 023,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit SGS SA (+ 1,17 Prozent auf 95,52 CHF), Swisscom (+ 0,83 Prozent auf 547,00 CHF), Roche (+ 0,56 Prozent auf 269,00 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 4 492,00 CHF) und Novartis (+ 0,22 Prozent auf 98,66 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-4,43 Prozent auf 398,80 CHF), ams (-3,52 Prozent auf 0,93 CHF), Swatch (I) (-3,40 Prozent auf 151,95 CHF), Richemont (-2,75 Prozent auf 114,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,52 Prozent auf 236,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 584 912 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 232,971 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at